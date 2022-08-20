Наразі відомо про 9 поранених.

На Миколаївщині російські окупанти влучили у багатоповерхівку, є постраждалі.

Про це повідомив прес-офіцер Миколаївської обласної військової адміністрації Дмитро Плетенчук на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Вознесенськ. Російські виродки поцілили у житлову багатоповерхівку. Є постраждалі", - зазначив він.

Плетенчук додав, що інформація уточнюється.

Тим часом нардеп Артем Чорноморов у своєму Telegram-каналі повідомив, що на місті триває рятувальна операція.

"Російська ракета влучила до п'ятиповерхового жилого будинку, будівля практично зруйнована. На місці працюють наші відважні рятівники та поліція. Медичі працівники надають допомогу пораненим. Також постраждали будинки поряд з багатоповерхівкою та автівки", - повідомив він.

Наразі відомо про 7 поранених, серед них троє дітей, двоє з яких у важкому стані в лікарні.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у своєму Telegram-каналі відзначив, що одну дитину зараз оперують.

Пізніше він повідомив, що на 13:30 відомо про 9 поранених, з них 4 - діти.

"Діти всі складні. Вік від 3 до 17 років", - зазначив Кім.

"Дівчинку перевозять до Миколаєва. Уламок вирвав око. Тварини..." - додав Кім.

Як повідомляв УНІАН, вночі російські загарбники вкотре обстріляли Миколаїв. Окупанти завдали масованих ударів по місту ракетами типу С-300.

Нагадаємо, що 29 червня російська ракета влучила у п'ятиповерховий житловий будинок у Миколаєві. У той день по місту та передмістю війська РФ випустили понад 10 ракет.

Пізніше було опубліковане відео удару російської ракети по багатоповерхівці.

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