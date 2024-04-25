Є декілька категорій осіб, на які заборона на видачу паспортів за кордоном не розповсюджується.

Військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років зможуть отримати закордонні паспорти та паспорти громадянина України виключно на території нашої України.

Таке рішення ухвалив Кабінет міністрів України. На Урядовому порталі вже опубліковано відповідну постанову від 23 квітня 2024 р. № 443. Проте є винятки.

Хто з чоловіків віком 18-26 років може отримати паспорт за кордоном:

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особи з інвалідністю (за наявності посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, або посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги);

особи, які мають дружину з-поміж осіб з інвалідністю і супроводжують їх для виїзду за межі України (за наявності документів, що підтверджують родинні зв’язки, інвалідність);

особи, які мають одного зі своїх батьків чи батьків дружини з-поміж осіб з інвалідністю I чи II групи та супроводжують одного із таких батьків для виїзду за межі України;

особи, які здійснюють постійний догляд за особами з інвалідністю I чи II групи та супроводжують їх для виїзду за межі України;

батьки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років, що супроводжують дитину з інвалідністю (за наявності свідоцтва про народження дитини або документів, що підтверджують відповідні повноваження особи);

батьки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи;

діди, повнолітні брати, вітчими, які супроводжують дітей з інвалідністю для виїзду за межі України, у разі їх приналежності до категорії осіб, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації (за наявності у них відповідних підтвердних документів та документів, що підтверджують родинні зв’язки);

особи, які потребують постійного догляду (у супроводі одного із членів сім’ї першого ступеня споріднення);

опікуни осіб з інвалідністю, визнаних судом недієздатними, які супроводжують таких осіб для виїзду за межі України, за наявності рішення про призначення опікуна над такою особою, а у разі, коли опікуна такій особі не призначено (один з повнолітніх членів сім’ї першого чи другого ступеня споріднення);

особи з інвалідністю або інші особи, які потребують постійного догляду, які проживають у закладах і отримують соціальні послуги зі стаціонарного догляду, паліативного догляду, підтриманого проживання у супроводі працівників закладу догляду.

Також заборона на видачу паспортів не поширюється на тих, хто супроводжував під час виїзду за кордон дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які не досягли 18-річного віку та проживають або зараховані до закладів різних типів, форми власності та підпорядкування на цілодобове перебування.

Крім того, під час дії на території України воєнного чи надзвичайного стану заборона на отримання паспорту за кордоном не торкнеться осіб, які під час виїзду супроводжували дітей хворих на низку захворювань. Повний перелік цих захворювань наводимо нижче:

тяжкі перинатальні ураження нервової системи;

тяжкі вроджені вади розвитку;

рідкісні орфанні захворювання;

дитячий церебральний параліч;

тяжкі психічні розлади;

онкологічні,онкогематологічні захворювання;

цукровий діабет I типу (інсулінозалежний);

гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня.

Також до цього переліку належать діти, які отримали тяжку травму, потребують трансплантації органа чи паліативної допомоги.

Ще однією категорією осіб, на яких не поширюється заборона на отримання паспортів закордоном – ті, що виїхали за кордон у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України. Йдеться про осіб зі складових Сил оборони та Сил безпеки, що постраждали внаслідок військової агресії РФ, і виїхали на лікування за кордон. Виїзд таких осіб дозволяється у супроводі одного з членів сім’ї першого ступеня споріднення.

Видача паспортів за кордоном

Кабмін ухвалив рішення щодо припинення видачі паспортів чоловікам віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном. У Міністерстві закордонних справ наголосили, що ці зміни стосуються документів, що оформлюються ДМС України за заявами, отриманими ДП "Документ". Ця структура не належить до системи МЗС.

Однак у постанові Кабміну зазначається, що пересилання оформлених паспортів до відокремленого підрозділу або закордонної дипломатичної установи України для організації їх видачі не здійснюється. Оскільки всі вони виготовляються тільки в Україні, виходить, що заборона поширюється не лише на ті паспорти, заяви на оформлення яких отримані ДП "Документ".

Водночас варто зазначити, що з 23 квітня 2024 року консульські послуги стали для українців призовного віку недоступними. Очільник МЗС Дмитро Кулеба заявив, що перебування громадянина за кордоном не звільняє його від обовʼязків перед Батьківщиною.

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