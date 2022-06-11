Загарбники прискорили процес знесення житлових будинків у місті.

Окупанти не дозволяють маріупольцям забрати особисті речі із вцілілих квартир.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Маріуполь. Знесення будинків. Процес через зміну окупаційної влади в Донецькій області значно прискорився. Масово повідомляють про заплановане знесення. Після рішення окупантів про знесення будинків вхід мешканцям до своїх квартир, навіть якщо вони у вцілілій частині будинку, обмежується через "небезпеку". Особисті речі забирати не дозволяють", - повідомив він.

За його словами, при проведенні розбору завалів та знесення будинків територія робіт охороняється окупантами. "Запроваджено практику чергування медиків для швидкої допомоги МНС-никам. Маріупольці кажуть: запаморочення та гостра реакція шлунку, як наслідок страшних знахідок під завалами, стало масовою реакцією працівників МНС окупантів. Мабуть, через це проведено чергову ротацію особового складу МНС Росії – навіть нелюди не витримують наслідків свого нелюдства", - додав він.

Андрющенко зазначив, що загиблих так і продовжують прибирати разом з будівельним сміттям.

Як повідомляв УНІАН, попри публічне заперечення загрози спалаху холери, російські окупанти в Маріуполі в терміновому порядку готують до запуску інфекційне відділення на базі лікарні швидкої медичної допомоги.

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