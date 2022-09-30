Такі котельні можуть працювати лише в будинках з непошкодженими мережами, а таких у місті майже немає.

Окупанти завезли до Маріуполя напередодні опалювального сезону чотири пересувні котельні для картинки у пропагандистських ЗМІ.

Як повідомила Маріупольська міська рада, завезення таких котелень свідчить про повний провал підготовки до опалювального сезону.

"Попри рішучі обіцянки колабораційна адміністрація не змогла замінити пошкоджену ними ж газову мережу та котельні. Розуміючи це, вирішили хоч якось заспокоїти жителів. Тож завезли чотири так звані пересувні котельні. Обіцяють підключити до них школи та дитячі садки. Кажуть, що очікують ще на такі установки, нібито підключать до будинків. Але пересувні котельні можуть працювати лише в тих будинках, де немає проблем із мережею. Таких будинків у Маріуполі майже немає", - зазначає міськрада.

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Як наголошується, 90% усіх багатоповерхівок так чи інакше були пошкоджені окупантами внаслідок обстрілів.

Більш того, мобільних котелень мізерно мало, щоб "обігріти" усе місто.

"Пересувні котельні – чергова картинка для пропагандистських ЗМІ. Маріупольці вкотре будуть виживати, покладаючись на власні сили", - констатує міськрада.

Окупація Маріуполя

У 2014 році Маріуполь впродовж місяця перебував під контролем бойовиків "ДНР", однак потім місто звільнили.

У 2022 році після початку повномасштабного вторгнення окупаційних військ РФ в Україну російські загарбники оточили Маріуполь і тривалий час обстрілювали з важкої артилерії та завдавали авіаційних і ракетних ударів, після чого зруйнували і захопили місто.

За словами мера Маріуполя росіяни вбили вдвічі більше маріупольців, ніж німці під час Другої світової.

15 червня стало відомо, що під час боїв за Маріуполь українські військові знищили понад 6 тис. російських окупантів.

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