Росіяни продовжують тероризувати місцевих на тимчасово окупованій території Запорізької області і створили там управління "Росгвардії".

Російські окупанти завезли в Запорізьку область Росгвардію і вводять більше обмежень для населення.

Як повідомляє мер Мелітополя Іван Федоров, обіцянки "красивого життя", дешевих комунальних послуг і високих зарплат залишилися обіцянками. Натомість окупанти слідом за ФСБ, "прокуратурою" та "судом" зареєстрували на окупованих територіях управління Росгвардії.

Крім того, начальником цієї так званої "структури" призначили СОБР-івця з Росії, який вже встиг засвітитися в розбірках "злодіїв в законі".

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Репресії окупантів на захоплених територіях - деталі

У тимчасово окупованому селі Азовське Запорізької області російські загарбники посилили контррозвідувальний режим і перевіряють місцеве населення на наявність російського паспорта.

Вони посилюють примусову паспортизацію населення, і до осені планують, щоб 80% жителів на тимчасово окупованих територіях були з паспортами РФ. На окупованій частині Запорізької області загарбники відмовляються виплачувати зарплати українцям без російського паспорта.

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