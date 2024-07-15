Мобілізацію проводять згідно з пред'явленими вимогами кожної військової частини, підкреслив нардеп Олександр Бакумов.

Згідно з новим законом про мобілізацію, до 16 липня всі військовозобов'язані особи віком від 18 до 60 років зобов'язані оновити свої військово-облікові дані.

Як пише "Фокус", це зроблено для того, щоб влада розуміла, який мобілізаційний резерв є у країни. Крім того, після оновлення даних військовозобов'язані повинні будуть проходити ВЛК, де визначать ступінь їхньої придатності до служби.

Як зазначив народний депутат, член комітету Ради з питань правоохоронної діяльності Максим Бужанський, питання черговості призову до ЗСУ насамперед залежить від наявності військово-облікової спеціальності кожного призовника.

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"ЗСУ визначать самі, хто їм потрібен. Якщо людина оновила дані, її не повинні затримувати. Їй можуть виписати повістку для виклику в ТЦК, але тягнути її насильно ніхто не має права", – пояснив він.

При цьому говорити про направлення в піхотні війська і в гарячі точки призовників без військової спеціальності ще рано. Зазначається, що виходячи з потреб армії, людей відправлятимуть у штаби, у війська спецпризначення або зв'язку, а також навчатимуть управління дронами.

"Про перспективи опинитися на фронті поки що рано міркувати. Упевнений, що ті, хто не оновив дані, зіткнуться з непереборними складнощами в цивільній життєдіяльності та у відносинах із державою: оформленням документів, відкриттям рахунків, керуванням автомобілями та інше", – сказав Бужанський.

Водночас його колега по комітету ВРУ – Олександр Бакумов – підкреслив, що оновлення даних не впливає на черговість призову до лав ЗСУ. За його словами, мобілізація проводиться відповідно до пред'явлених вимог кожної військової частини.

Що буде, якщо не всі встигнуть оновити дані

Бакумов каже, що якщо до 17 липня велика кількість військовозобов'язаних громадян не встигнуть оновити свої військово-облікові дані, у Раді можуть розглянути "деякі ініціативи". Однак він також нагадав про несправедливість такого підходу до тих українців, які свої дані вже оновили.

"А чи коректно взагалі говорити зараз, що до 7 мільйонів не встигнуть оновитися? Потрібно дивитися на кількість тих, хто оновився до 17 липня, звірити її з єдиним державним демографічним реєстром і тоді розраховувати. Якщо ми побачимо, що не зареєструвалася вельми суттєва цифра і тенденція оновлення позитивна, можу припустити, що Рада розгляне [заходи]. На сьогодні таке питання не стоїть, треба бачити результат виконання існуючих норм закону про мобілізацію", – резюмував він.

Мобілізація в Україні: це варто знати

Мобілізаційна кампанія в Україні йде за планом. Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський. За його словами, в Україні не вистачає тренувальних майданчиків. Відбувається розширення тренувальної бази за кордоном.

Раніше заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку Катерина Чорногоренко сказала, що в Україні з'явиться новий сервіс – еБронювання. Вона зазначила, що таку опцію розробляють Міноборони разом із Мінекономіки та Мінцифрою.

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