Осінні канікули для столичних школярів триватимуть тиждень.

Осінні канікули для київських школярів розпочнуться 31 жовтня.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

"До початку канікул заклади освіти Києва продовжать роботу в очному, змішаному та дистанційному форматах, з огляду на безпекову ситуацію та, дотримуючись алгоритму дій на випадок, якщо повітряну тривогу оголосили до початку навчання", - зазначили в КМДА.

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Водночас заклади дошкільної освіти та позашкілля Києва під час канікул продовжать роботу в форматі, в якому працюють наразі.

"Осінні канікули для столичних школярів триватимуть з 31 жовтня до 6 листопада включно", - додали в мерії.

Раніше УНІАН писав, що в Україні можуть подовжити навчальний рік через війну. Є кілька варіантів заповнення "пробілів" в освітньому процесі через війну - ущільнення навчальної програми та ймовірне продовження навчального року.

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