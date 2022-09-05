Російські окупанти вдалися до підкупу батьків, щоб ті здавали своїх дітей в школи з російською програмою навчання.

Переважна більшість шкіл на тимчасово окупованій території Херсонської області, відмовилися працювати за так званими російськими програмами.

Про це повідомив речник голови Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

"Тепер окупанти намагаються підкупити батьків бесплатним харчуванням та виплатами, а українським вчителям погрожують каральними заходами", - зазначив Братчук.

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За його даними, в свою чергу, вчителям, що погоджуються на співпрацю з росіянами, представники Руху Опору Південь УДА нагадують про відповідальність щодо участі у колаборантській діяльності.

"Так, одному з тих, хто погодився очолити школу в окупації, на подвір'я принесли...траурний вінок. Вчитель від співпраці з ворогом після такого "подарунку" відразу відмовився", повідмив він.

Як повідомляв УНІАН, окупанти на Херсонщині значно посилили проведення фільтраційних заходів, шукають українські сили супротиву та залякують вчителів. Крім того, росіяни посилили тиск на людей, які не погоджуються фактично інтегруватися до "руського миру".

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