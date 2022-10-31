Канікули перенесли в 3 671 закладі освіти.

У 28% шкіл України осінні канікули перенесено на зимовий період.

Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

За його словами, сьогодні учні понад 7 тисяч шкіл повернулися до навчання після осінніх канікул.

Відео дня

"Натомість на тижневий відпочинок пішли учні столичних шкіл та деяких шкіл в областях. Загалом із 31 жовтня до 6 листопада осінні канікули триватимуть у 2 234 школах. Також у 3 671 закладі загальної середньої освіти осінні канікули перенесено на зимовий період, що становить понад 28% від загальної кількості шкіл", – заявив міністр.

Шкарлет наголосив, що канікули є обов'язковим компонентом освітнього процесу. Остаточне рішення про відпочинок учнів приймає педрада, після чого його затверджує наказом директор школи.

Канікули в школах України

Незважаючи на війну, освітній процес в Україні триває. Проте бойові дії та удари РФ по енергетичних об'єктах вносять свої корективи.

Як писав УНІАН, осінні канікули рекомендували проводити наприкінці жовтня. Зазначалося, що зміни термінів канікул можуть залежати від військової ситуації в регіоні.

Зимові канікули заплановані з 26 грудня 2022 року по 8 січня 2023 року. Весняний відпочинок дітям планують надати з 27 березня 2023 року по 2 квітня 2023 року.

Вас також можуть зацікавити новини: