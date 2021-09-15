Жінка два роки боролася за життя, але її організм не витримав.

У Харкові померла 30-річна поліцейська, яка одна із перших почала працювати у патрульній поліції. Жінка боролася з онкологією, проте хвороба виявилася сильніше.

Про смерть поліцейської повідомила прес-служба патрульної поліції України у Facebook.

Жінка працювала у патрульній поліції з 2015 року. Вона приєдналася до лав установи майже на початку роботи організації, однією із перших.

"Після тривалої боротьби з онкологічною хворобою пішла з життя Анастасія Забродіна — патрульна поліцейська з Харкова. Їй було лише 30 років... Майже два роки Анастасія відважно боролося з хворобою. Сьогодні її серце раптово зупинилося", - йдеться у повідомленні.

У поліцейської був чоловік. Окрім цього, осиротів маленький син жінки, який втратив матір.

"Висловлюємо свої найглибші співчуття рідним і близьким Анастасії. Наші серця сповнені сумом. Вічна пам’ять", - додали у прес-службі.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Львові попрощалися із ветераном АТО Маланичем. Йому було лише 45 років, військовий раптово помер 13 вересня.

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Автор: Поліна Кузенко