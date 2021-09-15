Причина виникнення пожежі та сума заподіяних збитків наразі з’ясовуються.

На автостоянці житлового району у Харкові вночі горіли шість автомобілів.

Про це інформує ДСНС у Харківській області.

Повідомлення про пожежу надійшло о 03:28 15 вересня. На місце події направили три 3 відділення пожежно-рятувальної служби ДСНС на автоцистернах.

На момент прибуття рятувальників вогнем повністю був охоплений автомобіль "Toyota Rav 4" на площі 5 квадратних метрів.

Відкрите полум‘я також завдало шкоди ще п’ятьом авто, що стояти впритул: двом "Toyota Camry", ще одному "Toyota Rav 4", а також "Daewoo Lanos" та "Hyundai IX". У всіх – різні ступені пошкодження.

"Рятувальники негайно вжили заходи щодо гасіння пожежі. Палаючі автомобілі рятувальники вкрили шаром піни. Вогонь локалізований о 03:36, а о 04:35 ліквідований. Постраждалих немає", – йдеться у повідомленні.

Причина виникнення пожежі та сума заподіяних збитків наразі з’ясовуються.

ОНОВЛЕНО. У мережі пишуть, що "Toyota Rav 4" належить начальнику відділу поліції міста.

Як писав УНІАН, у червні в Харкові сталася пожежа на парковці. Два легковики встигли вигоріти вщент і відновленню не підлягають. Ще дві машини вдалося загасити рятувальникам, що приїхали на виклик. У автівок поплавилися бампери й пластикові деталі.

А в Одесі горіли торгові павільйони "Конфіскат" з товаром - одягом, взуттям. Полум'я швидко поширювалося по горючих матеріалах - товару, оздобленню приміщень.

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Автор: Віолетта Орлова