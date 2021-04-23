За його словами, небезпечний коронавірус не лише для людей, які вже мають діагностований цукровий діабет, але й для тих, хто раніше не мав такої хронічного захворювання.

Захворювання на коронавірус найважче переносять люди із цукровим діабетом.

Про це з посиланням на статистику медиків розповів директор Львівського обласного ендокринологічного центру, експерт департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА з ендокринології Юрій Вендзилович.

«Найважче захворювання на COVID-19 перебігає у хворих на цукровий діабет. Статистика це підтверджує, адже найбільше смертей серед ковідних пацієнтів із цукровим діабетом», - зазначив він.

За його словами, небезпечний коронавірус не лише для людей, які вже мають діагностований цукровий діабет, але й для тих, хто раніше не мав такої хронічного захворювання.

Читайте такожВ Одесі займатимуться реабілітацією тих, хто перехворів ковідом

«Специфіка лікування, яку вимагає ковід, призводить до загострення ендокринних захворювань, тому ті хворі, які виписуються з ковідних лікарень, часто потребують обстеження і продовження лікування в ендокринних стаціонарах. Так, до нас практично щодня звертаються хворі, які перенесли ковід із загостренням ендокринних захворювань або вперше виявленим цукровим діабетом після перенесеного ковіду»,- зазначив Вендзилович.

Відтак, хворі, які мали підвищений рівень цукру в крові під час лікування COVID-19, за його словами, після хвороби обов’язково мають звернутись до ендокринолога. Також важливою для людей з цим хронічним захворюванням в час пандемії є вакцинація.

«Для хворих на цукровий діабет дуже важливою є вакцинація. Адже навіть захворівши бувши вакцинованим, людина з цукровим діабетом значно легше перенесе захворювання»,- наголошують медики.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Денис Прядко