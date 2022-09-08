На прикордонному пункті пропуску юна кримчанка порізала свій паспорт РФ. Дівчині було всього десять років, коли окупанти захопили півострів. Отримувати російське громадянство вона не бажала. А тепер кримчанка змогла від нього відмовитися.
Ролик, де дівчина розрізає паспорт, оприлюднив прес-офіс Державної прикордонної служби.
"Я отримала цей паспорт під час окупації Криму не за власним бажанням. Та зараз, перебуваючи на пункті пропуску, я відмовляюся від отриманого не за своїм бажанням громадянства Росії і знищую цей паспорт", — повідомила дівчина.
Потім вона порізала документ на дрібні частини, а співробітник ДПС викинув їх у сміття. Юна кримчанка змогла дістатися на підконтрольну Україні територію. Дівчина заявила, що вважає себе українкою і хоче мати громадянство рідної країни.
Нагадаємо, на тимчасово окупованій частині Херсонщини окупанти активно намагаються нав'язувати російські паспорти. У смт Велика Лепетиха Каховського району рашисти ходять по домівках і пропонують заповнювати анкети на отримання документа. А в Мелітополі чоловікам роздають повістки разом з паспортами РФ.
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