Вона відмовилася від нав'язаного громадянства Росії.

На прикордонному пункті пропуску юна кримчанка порізала свій паспорт РФ. Дівчині було всього десять років, коли окупанти захопили півострів. Отримувати російське громадянство вона не бажала. А тепер кримчанка змогла від нього відмовитися.

Ролик, де дівчина розрізає паспорт, оприлюднив прес-офіс Державної прикордонної служби.

"Я отримала цей паспорт під час окупації Криму не за власним бажанням. Та зараз, перебуваючи на пункті пропуску, я відмовляюся від отриманого не за своїм бажанням громадянства Росії і знищую цей паспорт", — повідомила дівчина.

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Потім вона порізала документ на дрібні частини, а співробітник ДПС викинув їх у сміття. Юна кримчанка змогла дістатися на підконтрольну Україні територію. Дівчина заявила, що вважає себе українкою і хоче мати громадянство рідної країни.

Нагадаємо, на тимчасово окупованій частині Херсонщини окупанти активно намагаються нав'язувати російські паспорти. У смт Велика Лепетиха Каховського району рашисти ходять по домівках і пропонують заповнювати анкети на отримання документа. А в Мелітополі чоловікам роздають повістки разом з паспортами РФ.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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