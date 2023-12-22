Працівник компанії у Дніпрі був дистанційно завербований кадровим співробітником російського ГРУ наприкінці лютого 2022 року.

Посадовець одного з провідних операторів мобільного зв’язку "зливав" у чат-бот російської розвідки геолокації ЗСУ і отримав за це 15 років ув’язнення.

Як зазначається у повідомленні на сайті Служби безпеки України, завдяки доказовій базі СБУ реальний термін ув’язнення отримав агент головного управління генштабу збройних сил Росії (відомого як ГРУ), якого було затримано у квітні 2022 року у Дніпрі.

"Ним виявився технічний спеціаліст одного з провідних операторів мобільного зв’язку в Україні. З початку повномасштабного вторгнення РФ посадовець розвідував місця базування штабів та комплексів протиповітряної оборони ЗСУ на території обласного центру", - розповіли у Службі.

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Також він намагався відслідкувати можливі залізничні маршрути переправлення української бойової техніки на східний фронт.

"Водночас агент збирав інформацію про наслідки повітряних атак РФ по міській інфраструктурі для повторного коригування ворожих ударів", - йдеться у повідомленні.

Отримані відомості він передавав окупантам через спеціалізований чат-бот воєнної розвідки країни-агресора у вигляді медіафайлів з відмітками українських об’єктів на електронній карті.

Так, у ході контрдиверсійних заходів співробітники СБУ встановили місцеперебування зловмисника і затримали його у власному помешканні, коли він готувався до нового "сеансу" зв’язку з російським ГРУ.

Як встановило розслідування, працівник "мобільної" компанії у Дніпрі був дистанційно завербований кадровим співробітником російського ГРУ наприкінці лютого 2022 року.

"Окупанти залучили дніпрянина до негласної співпраці через власний чат-бот, де збирали розвіддані про дислокацію та переміщення Сил оборони. Під час обшуків у затриманого виявлено мобільний телефон, який він застосовував для розвідувально-підривної діяльності проти України", - йдеться у повідомленні.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). За матеріалами Служби безпеки суд призначив йому 15 років тюрми.

Зрадники України

Раніше в Одесі до 15 років ув’язнення було засуджено російського агента з позивним "Скіф", який збирав дані про Сили оборони та хотів завербувати співробітницю СБУ.

Чоловік з власної ініціативи вийшов на представників російської спецслужби та запропонував допомогу в проведенні підривної діяльності проти України.

За даними Одеської обласної прокуратури, це один із фігурантів справи, відкритої за фактом масових заворушень 2 травня 2014 року, коли в Одесі загинули майже півсотні людей.

Як встановило слідство, фігурант - місцевий житель, який на початку 1990 років виїхав до Молдови, де брав участь у бойових діях на боці "ПМР", а потім у складі російського спецназу "Едельвейс" воював у Дагестані та Чечні.

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