У ліцеї, де це сталося, продовжують розслідувати обставини трагедії.

Стан дівчинки з Боярки, яку лікарям вдалося врятувати після вживання 40 таблеток медпрепарату, покращився.

Читайте такожСмертельне отруєння школярок під Києвом: стали відомі несподівані подробиці (відео)Як йдеться в сюжеті ТСН, сьогодні її вже перевели з відділення інтенсивної терапії в педіатричне.

У ліцеї, де все сталося, продовжують розслідувати обставини трагедії. Адміністрація гімназії, в якій загинула одна з учениць, не коментує подію поки триває слідство.

Навчальний процес не зупиняли, оскільки тут навчається близько 2 тис.учнів. Зараз з друзями дітей працюють психологи.

Слова дітей про нібито неблагополучну сім'ю дівчинки, яка померла, виявилася помилковими.

Отруєння дівчаток в Боярці

Напередодні в одному з ліцеїв Боярки дві дівчинки отруїлися таблетками, які самі купили в аптеці. Випити таблетки вони вирішили після того, як побачили в мережі заклик, щоб ковтнути 40 таблеток і подивитися, що з ними буде. В результаті одна з дівчаток померла.

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Автор: УНІАН