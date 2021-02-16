В ліцеї у Боярці дві учениці 7 класу отруїлися невідомою речовиною.
Про це йдеться у повідомленні Київської обласної державної адміністрації.
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Одну дівчинку врятувати не вдалося, інша перебуває в лікарні у стабільному стані.
Голова Київської ОДА Василь Володін дав доручення профільним службам провести термінове розслідування трагічного випадку.
«Висловлюю щирі слова співчуття батькам постраждалих школярок. Це жахлива трагедія, яка сколихнула Київщину. Дав усім профільним службам доручення як можна швидше з’ясувати всі обставини справи. На місці події вже почала працювати поліція», – заявив Володін.
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