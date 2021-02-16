За даними поліції, підлітки прийняли 40 таблеток дротаверину.

Дві учениці академічного ліцею "Гармонія", який знаходиться в Боярці Київської області, отруїлися після прийняття дротаверину.

Про це Obozrevatel повідомили в прес-службі поліції Київської області.

За їхніми даними, підлітки прийняли 40 таблеток дротаверину.

"Дівчата подивилися в інтернеті відео, де пропонувалося прийняти ці ліки в такому обсязі, щоб дізнатися, чим це закінчиться. Вони придбали дротаверин в аптеці під час зміни", – розповіли правоохоронці.

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Отруєння учениць ліцею: що відомо

У ліцеї в Боярці отруїлися дві учениці 7 класу. Одну дівчинку врятувати не вдалося, інша знаходиться в лікарні в стабільному стані.

Голова Київської ОДА Василь Володін вже дав доручення профільним службам провести термінове розслідування трагічного випадку.

Дротаверин, яким отруїлися учениці, використовується для зняття спазм гладкої мускулатури, пов'язаних із захворюваннями біліарного тракту, при захворюваннях сечового тракту і шлунково-кишкового тракту, при головному болю і гінекологічних захворюваннях.

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Автор: УНІАН