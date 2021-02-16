Одну з учениць врятувати не вдалося / ілюстрація УНІАН
Дві учениці академічного ліцею "Гармонія", який знаходиться в Боярці Київської області, отруїлися після прийняття дротаверину.
Про це Obozrevatel повідомили в прес-службі поліції Київської області.
За їхніми даними, підлітки прийняли 40 таблеток дротаверину.
"Дівчата подивилися в інтернеті відео, де пропонувалося прийняти ці ліки в такому обсязі, щоб дізнатися, чим це закінчиться. Вони придбали дротаверин в аптеці під час зміни", – розповіли правоохоронці.
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Отруєння учениць ліцею: що відомо
- У ліцеї в Боярці отруїлися дві учениці 7 класу. Одну дівчинку врятувати не вдалося, інша знаходиться в лікарні в стабільному стані.
- Голова Київської ОДА Василь Володін вже дав доручення профільним службам провести термінове розслідування трагічного випадку.
- Дротаверин, яким отруїлися учениці, використовується для зняття спазм гладкої мускулатури, пов'язаних із захворюваннями біліарного тракту, при захворюваннях сечового тракту і шлунково-кишкового тракту, при головному болю і гінекологічних захворюваннях.
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