«Саме STEM-підхід змінює погляд на освіту. Це має заохочувати дітей вивчати точні науки. Акцент на практичних здібностях школярів та студентів – це розвиває силу волі, творчий потенціал і гнучкість. Окрім того, діти вчаться працювати в команді», - зазначає Сергій Борзов.

За новою освітньою стратегією школа має спрямовувати дітей на освоєння важкого матеріалу за допомогою гри, пошуку рішень та винахідливості.

STEM-лабораторія - це не лише окремий центр в школі, а впроваджена діяльність у весь навчальний процес закладу, бо майбутнє за міжпредметною інтеграцією зі збереженням класичного поділу на дисципліни. Тут і міждисциплінарний підхід на мотивації вчителя й учня, самореалізації обох сторін, партнерстві, ініціативності та підприємливості.

Саме тому важливо, що на придбання обладнання для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій для Вінницької області розпорядженням Кабінету Міністрів виділено 27,5 млн. грн. За результатами проведеної закупівлі Центром матеріально-технічного та інформаційного забезпечення закладів освіти області, укладено договір з переможцем процедури закупівлі на постачання засобів навчання та обладнання для STEM-лабораторій від 28 жовтня 2020 року на суму 7 756 500 грн.

Очільник області зазначив, що до кінця листопада буде здійснено поставку обладнання до п'яти закладів освіти Вінницької області:

Подільський науково-технічний ліцей для обдарованої молоді

Гімназія №24, м. Вінниця

Липовецька загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №2

Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 ім. воїна-інтернаціоналіста С.В.Гаврилюка смт. Крижопіль

Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище.

Вартість обладнання, що входить до складу однієї лабораторії, - 1 551 300 грн.

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Автор: УНІАН