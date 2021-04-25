Сімейний психолог розповіла про тонкощі стосунків під час карантину.

Під час пандемії коронавірусу та карантину люди мали змогу зрозуміли, наскільки їхні відносини справжні та щирі. Це стало своєрідною перевіркою для партнерів.

Як пише 24 канал, сімейний психолог Яна Баранова розповіла, що раніше партнери жили у своїй буденності, бачились зранку та ввечері.

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Експерт зазначила, тоді хтось у парі почав задавати собі питання, чи готовий він миритися з іншою стороною медалі. Однак стосунки – це завжди двоє, тому, коли починається перекладання відповідальності – нічого хорошого не вийде.

"Коронавірус став перевіркою для стосунків", – наголосила Баранова.

Під час пандемії люди почали частіше звертатись до психолога

За словами психолога, випадки звернень під час пандемії різко збільшилися, але тепер всі звикли й знайшли методи розв'язання проблем.

"Якщо люди не роблять висновків із помилок, то зрозуміло, що вони будуть повторюватися. Коли виникає певна ситуація, у ній потрібно розбиратися, а не перекладати все на іншого", – сказала Баранова.

Вона додала, якщо не подобається поведінка людини стосовно себе, міняти її марно. На думку психолога, потрібно звернути увагу на те, чому ти так реагуєш і чому викликаєш таку поведінку.

Зазначимо, під час карантину почастішали випадки розлучень. Випробування самоізоляцією не витримали навіть низка голлівудських пар.

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Автор: Вікторія Гордієнко