Відповідні оголошення з’явились у місті.

Партизани пропонують 10 тис. доларів за голову основного колаборанта Мелітополя.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Мелітопольські партизани розвісили у місті оголошення, у яких за голову основного колаборанта вони пропонують 10 тис. доларів", - сказав Федоров.

Він також розповів, що рашисти в окупованому Мелітополі намагаються роздавати свої паспорти, мотивуючи мешканців тим, що ті без цього не зможуть отримувати пенсії та вести підприємницьку діяльність.

"Досить складна ситуація в медичних закладах. Чотири місяці вони майже не чіпали наші медичні заклади, але останнім часом вони умовляють лікарів написати заяви про звільнення з українських закладів та подати нові заяви до їхніх псевдоструктур. На щастя, із трьох медзакладів на це погодився лише один головний лікар", - сказав Федоров.

Як повідомляв УНІАН, у Мелітополі Запорізької області окупанти утворили штаб для підготовки до "референдуму". При цьому, за словами мера, загарбники не мають підтримки серед місцевого населення.

Як повідомив сьогодні, 24 червня, мер Енергодара Дмитро Орлов, в окупованих містах Запорізької області набирає обертів партизанський рух. За його словами, окупанти не почуваються в безпеці та агресивніше поводяться з мирними мешканцями.

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