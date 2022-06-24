Мер міста при цьому зазначив, що він не жартує.

Російські окупанти порахували, що у Мелітополі основною проблемою є ворони, тому "влада" міста спиляла дерева, тим самим "звільнивши" місто від ворон.

Про це заявив мер Мелітополя Іван Федоров під час телемарафону.

"У Мелітополі сьогодні наростає опір і в той час, коли рашисти відрапортували у своїх ЗМІ, що вони звільнили жителів тимчасово окупованого міста від ворон, я не жартую. Вони сказали, що основна проблема Мелітополя - це ворони і вони звільнили тим, що випиляли дерева", - заявив він.

Мер повідомив, що мелітопольські партизани з сьогоднішнього дня відкрили сезон полювання. Тому по всьому місту є фото одного з основних гауляйтерів. За словами Федорова, за його голову дають $ 10 тис.

Також мер Мелітополя Іван Федоров додав, що російські військові самі влаштували вибух під час "святкування" дня Росії в місті.

Як повідомляв УНІАН, 12 червня в окупованому росіянами Мелітополі Запорізької області пролунав вибух, внаслідок чого постраждали люди. Спрацював вибуховий пристрій, який був в урні.

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