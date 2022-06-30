Росіяни бояться партизанського руху, тому вони намагаються зламати людей та катують тих, хто здається їм підозрілими.

На тимчасово окупованих територіях України набирає все більших обертів партизанський рух. Рашисти вже залякані, тому лютують. Окупанти знущаються з українців, викрадають дітей партизан та катують мешканців захоплених міст.

Про це йдеться у новому сюжеті від ТСН.

Українці переходять від відкритого саботажу окупантів до більш серйозного руху опору. Нині партизани не тільки труять пиріжки або черешню для рашистів. Сміливі українці організовано протидіють окупантам та псують їм усі плани.

У тимчасово окупованому Херсоні "раптово" стався вибух, травмувало колаборанта Євгена Соболєва. "Хтось" встановив на дереві вибухівку, вона здетонувала, коли машина зрадника їхала повз. Все це - чергова операція українських партизанів.

У минулому Соболєв очолював найбільшу в Україні виправну колонію №90. Коли рашисти захопили місто, він дозволив окупантам зробити на території колонії склад продуктів. Колаборант "зливав" усю інформацію про місцевих посадовців та змусив засуджених копати для рашистів траншеї.

Подібних вибухів на території тимчасово окупованих міст України все більше. "Раптово" детонують пристрої у машинах та квартирах рашистів, "чомусь" вибухають склади з ворожими боєприпасами. Український партизанський рух набирає обертів. Патріоти перейшли від мирного спротиву до чіткої організації та координації з українськими спецслужбами.

Мер тимчасово окупованого Мелітополя, який вже називають столицею партизанського руху, підтверджує, що нині партизани проходять інструктаж та мають гарну комунікацію зі спецслужбами України.

Луганський партизан Володимир Жемчугов пишається тим, що українці приєднуються до руху спротиву. Він розповів, що багато молоді вже навчається та вже наприкінці літа й на початку осені партизанських операцій буде ще більше.

Окупанти сильно бояться психологічного тиску. Партизани залякуюють рашистів, а ті намагаються зупинити рух опору катуваннями, насильством та викраданням дітей патріотів.

Росіяни знають, що на окупованих територіях їх ніхто не чекав. Замість хліба з сіллю вони все частіше отримують "кулю в лоба". Тому рашисти постійно чекають на пастку. Вони перевіряють свої будинки на міни та розтяжки, шукають маркери та завжди озираються. Ворог живе у постійному страху. Це і провокує жорстокість серед рашистів.

"Вони викрадають дітей партизан, піддають їх тортурам, знімають на відео, знають, хто спілкується з партизанами, заходять до партизанів вимагають, якщо ти не вийдеш з підпілля, ми вб'ємо твою дитину. Це лише почалося….два тижні вони це роблять", – розповів Жемчугов.

Проте це не зупиняє українців. Вони усе одно продовжують боротися з окупантами та "вигризати" свою свободу.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що херсонські партизани нагадали про себе новими "сюрпризами" для окупантів.

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