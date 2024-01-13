Глава Миколаївщини вважає, що прихильників війни до повної перемоги тим більше, чим далі вони від фронту.

Українці по-різному ставляться до ідеї мирних переговорів з Росією залежно від того, наскільки близько вони знаходяться до лінії фронту. Чим далі на захід, тим більше прихильників ідеї "йти до Москви". Про це заявив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім в ефірі каналу "Ісландія".

Він зазначив, що воювати повинна вся країна в цілому – не тільки в буквальному сенсі на фронті, а й працюючи на перемогу в тилу. На думку очільника Миколаївщини, зараз на таку загальну боротьбу із загарбниками встають в першу чергу прифронтові області, тоді як у віддалених від фронту регіонах люди живуть відносно звичайним життям.

При цьому Кім бачить певний дисонанс в тому, як в таких обставинах до війни ставляться жителі прифронтових і тилових регіонів.

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"Страждають в першу чергу області східні, а ми слухаємо тих, хто живе спокійним життям там – в центрі, на заході. (...) Наприклад, прифронтові області кажуть "Може поговоримо, що там з мирними переговорами?" Центральні області кажуть "Ну, ми не знаємо". А західні кажуть "Ніяких переговорів! Йдемо до Москви!" - сказав Кім.

Перспектива мирних переговорів з Росією

Як писав УНІАН, у світі постійно лунають заклики до початку мирних переговорів між Україною та Росією. Так, днями з подібними закликами виступили в Пекіні та Римі. А ось у Вашингтоні не бачать передумов для таких переговорів, оскільки Росія явно не прагне до миру.

У той же час в Офісі президента України підкреслюють, що жодні мирні переговори з Росією неможливі до тих пір, поки російська армія не покине українську територію. За словами радника глави ОП Михайла Подоляка, в іншому випадку такі переговори стали б констатацією проміжної перемоги Росії.

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