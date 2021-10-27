Учасники протесту декілька разів намагалися повністю заблокувати рух, але їх з пішохідного переходу відтіснила поліція.

У Києві близько сотні перевізників намагаються заблокувати рух транспорту на вулиці Грушевського, протестуючи проти нових правил перевезення пасажирів.

Як передає кореспондент УНІАН, на вул. Грушевського біля стадіону імені Валерія Лобановського водії автобусів, безперервно рухаючись пішохідним переходом, заважають проїзду транспорту.

Так перевізники висловлюють свій протест проти нових правил перевезення на міжобласних та міжнародних маршрутах, згідно з якими водії та пасажири повинні мати документи про проведення вакцинації від COVID-19 або ПЛР-тест.

Учасники протесту декілька разів намагалися повністю заблокувати рух, але їх з пішохідного переходу відтіснила поліція.

Як розповіли кореспонденту УНІАН учасники мітингу, їх обурюють нові правила перевезень: за їх невиконання водіїв штрафують на 34 тис. грн.

Наразі учасники акції протесту досягли порозуміння з поліцейськими: декілька хвилин вони рухаються переходом, а потім декілька хвилин дають можливість проїхати автівкам.

Нові правила пасажирських перевезень в Україні

З 21 жовтня в Україні через погіршення епідситуації набули чинності нові правила міжрегіональних перевезень.

Так, для користування міжрегіональним транспортом у регіонах із "жовтим" та "червоним" рівнем епіднебезпеки потрібно буде мати один із вказаних документів: оформлений на порталі "Дія" або в однойменному додатку "жовтий" чи "зелений" міжнародний чи внутрішній COVID-сертифікат на підставі отримання однієї дози вакцини або повного курсу вакцинації;

іноземний COVID-сертифікат про щеплення вакцинами, які включені ВООЗ до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях;

документ про отримання однієї дози вакцини – форма 063-О, яку можна отримати одразу після процедури у лікаря, який проводив щеплення;

міжнародне свідоцтво про вакцинацію, яке буде чинним рік від дати останнього щеплення. Його можна оформити у лікаря, що проводив щеплення в пункті щеплення закладу охорони здоров'я, або в сімейного лікаря;

негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту на COVID-19, чинні 72 години від часу здавання матеріалу на аналіз.

Зазначимо, що записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0800602019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Дмитро Хилюк