Серед досягнень України громадяни назвали розширення послуг додатку "Дія", масову вакцинацію та вихід збірної по футболу до чвертьфіналу Євро-2020.

Найбільшими досягненнями країни у 2021 році українці вважають перемогу боксера Олександра Усика (35%), успіх українських паралімпійців в Токіо (32%) та програма "Велике будівництво (31%)".

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 16-18 грудня.

Крім того, близько 20% назвали головними перемогами розширення послуг додатку "Дія", масову вакцинацію та вихід збірної по футболу до чвертьфіналу Євро-2020.

Ще по 15% респондентів обрали основними перемогами виступ українських спортсменів на Літніх Олімпійських іграх та реалізацію норми обслуговування українською мовою.

Читайте такожСамотність та відсутність соціальної допомоги – основні проблеми пацієнтів стаціонарних відділень в закладах психіатричної допомоги – дослідження (відео, фото)Згідно з даними опитування, 13-14% вважають основним досягненням ухвалення закону про олігархів та санкції проти нардепа Віктора Медведчука, ще 7-9% обрали досягненням старт ринку землі й договір про відкрите небо з Євросоюзом, 4-5% - "Кримську платформу" й успіх гурту "Go-A" на Євробаченні.

Водночас лише 2% опитаних українців заявили, що жодних досягнень цьогоріч не було.

***Опитування проведене серед 2,5 тис. респондентів віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%.

Як повідомляв УНІАН, понад 40% українців підтримують проведення дострокових президентських і парламентських виборів.

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