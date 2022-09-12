Переведення часу в Україні традиційно відбувається в останню неділю жовтня. У 2022 році Київ перейде на зимовий час о 4 годині ранку 30 жовтня.

Цієї осені, як завжди, Україна перейде на зимовий час. Переведення годинників відбудеться наприкінці жовтня.

Сучасні гаджети переходять на зимовий час автоматично, тому змінювати налаштування не доведеться. А ось на механічному годиннику доведеться перевести час вручну.

Переведення часу в Україні

Перехід на зимовий та літній час пояснюють необхідністю подовження світлового дня. Робиться це з метою економії електроенергії.

Відео дня

Але, слід зазначити, що тема переведення годинників багато років є причиною численних суперечок. Лікарі стверджують, що переведення годинників вкрай негативно позначається на здоров'ї людей. Що стосується економії, то з цього приводу у багатьох економістів теж є сумніви. Хай там як, але багато країн вже відмовилися від сезонної зміни часу.

Коли переводять годинник на зимовий час 2022

Стрілки годинника в Україні на зимовий час переводять в останню неділю жовтня рівно о 04:00. Час переводять на годину назад. Відповідно, у 2022 році час буде переведено в ніч з 29 на 30 жовтня.

У Криму, а також на частині території Донецької та Луганської областей використовується місцевий час без сезонного переведення годинників.

Коли Європа переводить час 2022

За правилами Євросоюзу, перехід на зимовий час здійснюється в останню неділю жовтня. 30 жовтня о 04:00 стрілки годинника пересунуть на годину назад.

Які країни переводять час 2022

Переведення годинників у 2022 році відбувається: в країнах ЄС, Ізраїлі, Ірані, Австралії, Мексиці, Великобританії, США, Канаді.

Перехід на літній час 2023

26 березня 20223 року о 3 годині ранку стрілки годинника будуть переведені на годину вперед.

Чи позначається переведення годинників на здоров'я

Лікарі стверджують, що сезонне переведення годинників вкрай шкідливе для здоров'я. Річ у тім, що у багатьох порушується режим сну. Швидко перебудуватися, щоб почати засинати та прокидатися в інший час вдається далеко не всім. В результаті багато хто відчуває стрес, люди скаржаться на підвищену стомлюваність.

Найцікавіше, що діти абсолютно безболісно переносять перехід на зимовий або літній час, а ось для людей після 50 порушення звичного режиму стає проблемою.

Як зняти стрес при переході на зимовий час

Постарайтеся більше часу проводити на свіжому повітрі. Якщо є можливість - займіться спортом. За два тижні до переходу на зимовий час почніть лягати спати трохи раніше. Таким чином ви поступово підготуєте організм до нового ритму.

Також краще дотримуватися правильного харчування, бажано виключити алкоголь, шкідливу їжу та вживати вітаміни. Літнім людям варто проконсультуватися у лікаря, щоб дізнатися, які вітамінні комплекси їм необхідні саме зараз.

Найголовніше - необхідно висипатися. Дорослій людині для повноцінного відпочинку потрібно не менше 7-9 годин сну, дітям – 9-10 годин.