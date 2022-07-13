Його захист вважає довічне ув’язнення занадто суворим вироком.

Захисник Вадима Шишимаріна, першого засудженого в Україні російського військового за вбивство мирного жителя, вважає довічне ув’язнення занадто суворим вироком і оскаржує його в Київському апеляційному суді.

Як йдеться у сюжеті ТСН, сторона захисту російського окупанта переконує українську Феміду в тому, що у засудженого не було навмисного умислу вбивати мирного жителя. Мовляв, Шишимарін виконував наказ командирів. Після скоєного добровільно здався у полон, співпрацював зі слідством і повністю визнав провину.

Сьогодні на суді російський військовий здебільшого мовчав, а засідання довелося призупиняти на годину через оголошену повітряну тривогу.

"У Шишимаріна не виникало умислу вбити людину і це підтвердив один із свідків. Шишимарін виконав наказ", - сказав його адвокат Віктор Овсянніков.

"Прокурори у справі наполягають на тому, що Шишимарін винен у інкримінованому йому злочині та встановлена міра покарання є справедливою", - зазначив прокурор Генпрокуратури Андрій Синюк.

Розгляд апеляції продовжать 25 липня.

Як повідомляв УНІАН, Солом'янський районний суд Києва засудив до довічного позбавлення волі російського військового Вадима Шишимаріна у справі про вбивство мирного мешканця Чернігівської області. Це перший вирок російському військовому з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

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