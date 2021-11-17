Одягнувши на робота захисну маску, людей закликають дотримуватися масочного режиму, поділилися в порту "ТІС".

У передмісті Одеси на 10-метрового робота, який стоїть при в'їзді до порту "ТІС", наділи гігантську захисну маску

Про це УНІАН повідомили в прес-службі порту.

"На 10-метрового робота "ТІС-1КБ", який стоїть на в'їзді до порту "ТІС", наділи захисну маску. Це заклик на час пандемії коронавірусу неухильно дотримуватися маскового режиму та інших заходів безпеки від COVID-19", – сказано у повідомленні.

Розмір маски 4х1,5 метра. Для робота її шили за індивідуальним проектом.

Робота встановили на в'їзді до "ТІС" у 2009 році. Це робота скульптора Олександра Мілова, а також інженерів порту. Скульптура зібрана з деталей автобусів, вантажівок та іншого брухту.

У 2014 році на спис, який тримає робот, було піднято український прапор. Трансформер здалеку видно на трасі. Він став одним з об’єктів, який часто відвідують туристи.

"ТІС" розташований в акваторії порту "Південний". Оперує п'ятьма спеціалізованими морськими терміналами та власною розвиненою залізничною інфраструктурою.

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Автор: Лариса Козова