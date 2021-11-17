Ці кошти не оподатковуватимуться, а також не впливатимуть на отримання субсидій, кажуть у Кабміні.

Тисячу гривень за вакцинацію проти COVID-19 українцям нараховуватимуть на віртуальні платіжні картки через державний застосунок "Дія". Ці кошти не оподатковуватимуться й не вплинуть на отримання субсидій.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабміну 17 листопада.

"Кошти в розмірі 1000 гривень будуть виплачені на віртуальні платіжні картки через "Дію". Їх можна буде витратити на покупку квитків в кіно, театри, концерти, заняття спортом, подорожі по Україні поїздом або літаком", - зазначив прем'єр-міністр.

Читайте також"Тисячу буде здерто з антиваксів": нардеп-"слуга" обурилася ідеєю ЗеленськогоОчільник Уряду зауважив, що учасниками програми можуть стати понад близько 6000 суб'єктів бізнесу. Програма запрацює з 19 грудня цього року і діятиме до кінця наступного року.

"Жодних податків на цю тисячу гривень нараховуватися не буде. Ці кошти не вплинуть на отримання субсидій", - зазначив Шмигаль.

Гроші за вакцинацію: що запропонував Зеленський

Як повідомляв УНІАН, 15 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що в рамках нової програми підтримки креативного, спортивного та транспортного секторів економіки українці, які отримали дві дози антикоагулянтної вакцини, зможуть отримати через застосунок "Дія" по тисячі гривень. Ці кошти можна буде витратити на придбання абонементів в спортзали, відвідування кінотеатрів, театрів, купити квитки для подорожей всередині країни тощо.

За словами президента, програма підтримки стартує 19 грудня, до кінця року на неї буде виділено близько 3 млрд грн і стільки ж – на початку 2022 року.

Також Зеленський запевнив, що для вакцинованих громадян, які не зареєстровані в додатку "Дія", держава забезпечить альтернативну можливість отримати обіцяну тисячу.

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Автор: Марта Гичко