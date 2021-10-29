Єдиним виходом президент вважає нарощування темпів вакцинації.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи стрімке зростання захворюваності на COVID-19, закликав українців "вимкнути соцмережі та увімкнути мозок".

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад, яке триває в Одесі.

"Щодня антирекорди у всьому світі. Ми не виключення. Щодня антирекорди сьогодні в Україні: і захворілих, і померлих", - зазначив президент.

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Зеленський наголосив, що сьогодні Україна щодня втрачає близько 700 людей, які помирають в результаті ускладнень від COVID-19.

"І тут ми повинні всі бути в тонусі... І люди, і чиновники … - абсолютно всі. Найголовніше, що ми розуміємо, що вихід один - це вакцинація. Збільшувати відсоток вакцинованих людей - це вихід з цього колапсу", - підкреслив він.

Глава держави закликав місцеву владу "і засинати, і прокидатися" з цією темою.

"Тому я дуже прошу, щоб ми усі з вами вимкнули соцмережі, саме з цього питання, і всі увімкнули мозок. Треба вакцинуватися. І це не страшилки, а дійсно єдине рішення", - заявив президент.

Він закликав громадян не боятися "страшилок" у ЗМІ, а боятися вірусу.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу в Україні зафіксовано 26 870 нових підтверджених випадків COVID-19. Госпіталізовано 5 тис. 463 особи; померли - 648.

За вчора, 28 жовтня, в Україні вакциновано проти COVID-19 289 241 людину. Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплені 9 млн 790 тис. 280 людей, з них повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 млн 292 тис. 521 людина.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Антоніна Доломанжи