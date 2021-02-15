Активісти заявили, що «передають привіт» усім шкуродерам і, «якщо не працюватиме поліція, працюватиме вулиця».

У селі Красносілка Одеської області невідомі підпалили автомобільні шини біля будинку, в якому проживає підозрюваний у вбивстві хаскі, скоєному 12 лютого.

Про це повідомила громадська організація "Закон природи».

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Зокрема, організація в соціальних мережах оприлюднила відео, на якому зафіксовано, як кілька чоловіків у масках прибули в село, поклали автошини біля будинку і підпалили їх.

Крім того, видно, як невідомі пишуть чорною фарбою на паркані: «Мерзота», щось підпалюють і перекидають через нього.

Також прибулі в Красносілку вимовляють під відеозапис: «Ми передаємо привіт усім шкуродерам. Якщо не працюватиме поліція, працюватиме вулиця».

У вищеназваній громадській організації стверджують, що відео - від підписників «Закону природи».

«Ми проти прояву будь-якого насильства і не підтримуємо дії на відео. Відео публікується виключно в ознайомлювальних цілях», - сказано в заяві.

Вбивство хаскі в Одеській області: що відомо

12 лютого в селі Красносілка Одеської області застрелили собаку хаскі. Спочатку громадські діячі заявили, що це зробила місцева мешканка, яка оприлюднила фотографію мертвого закривавленого собаки в Viber-чаті села.

Поліцейські внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами), і стверджують, що 52-річний місцевий житель застрелив хаскі з пневматичної гвинтівки, бо та " нещодавно з'їла його птицю, а сьогодні напала на сусідських курей».

За словами ряду місцевих жителів, курей задушила лисиця, а не собака. За деякими даними, підозрюваний застрелив її на прохання жінки, яка виклала фото в Viber-чаті.

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Автор: Лариса Козова