Одна з дівчаток опублікувала відверті фото у соціальній мережі.

У Кременчуці Полтавської області суд покарав батьків трьох учениць сьомого класу Білецького навчально-виховного комплексу, які влаштували оголену фотосесію на місцевому кладовищі.

Читайте такожРосіянка знялася в порноролику у священному місці на Балі: її шукає поліція (фото)Про це йдеться у постанові Кременчуцького районного суду, опублікованому в реєстрі судових рішень.

Одна з дівчаток виклала відверті фото в соціальній мережі.

Суд визнав винними батьків школярок у вчиненні правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 184 (невиконання батьками або особами, які їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей). Їм призначили адміністративне покарання у вигляді попередження.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц