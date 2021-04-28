У Кременчуці Полтавської області суд покарав батьків трьох учениць сьомого класу Білецького навчально-виховного комплексу, які влаштували оголену фотосесію на місцевому кладовищі.
Читайте такожРосіянка знялася в порноролику у священному місці на Балі: її шукає поліція (фото)Про це йдеться у постанові Кременчуцького районного суду, опублікованому в реєстрі судових рішень.
Одна з дівчаток виклала відверті фото в соціальній мережі.
Суд визнав винними батьків школярок у вчиненні правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 184 (невиконання батьками або особами, які їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей). Їм призначили адміністративне покарання у вигляді попередження.
Вас також можуть зацікавити новини
- "Це був жах": моделі, що повернулися з Дубая, поділилися враженнями (відео)
- Погрожували вбити в камері: звільнена з Дубая Українка розповіла про ув'язнення
- "Камери були жахливі": учасниця "голої" зйомки в Дубаї розповіла про арешт
- Учасниці "голої" зйомки в Дубаї розповіли, чому росіянок в ОАЕ не затримували
- Локдаун не перешкода: учасниці ню-зйомки в Дубаї "засвітилися" в елітному ресторані Києва (фото)
- Роздяглася після парі з Філатовим ню-модель "засвітилася" на засіданні з Зеленським (фото)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram