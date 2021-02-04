Також активіст Олексій Середюк вимагає приїзду до управління поліції міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та закриття телеканалу "Наш".

Один із затриманих біля офісу телеканалу «Наш» активіст Олексій Середюк виліз на підвіконня 4-го поверху будівлі Шевченківського управління поліції із зовнішнього боку стіни та погрожує стрибнути, якщо не відпустять його і його побратимів.

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Як передає кореспондент УНІАН, наразі одного хлопця вже відпустили, всі інші перебувають в управлінні поліції.

Біля будівлі зібралися декілька десятків активістів організацій С14, "Братство", "Невідомий патріот", "Основа майбутнього", щоб підтримати затриманих.

Також Середюк вимагає приїзду до управління міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та закриття телеканалу "Наш".

За інформацією прес-служби столичної поліції, затримано чотирьох протестувальників, наразі на них складають адміністративні протоколи.

Також у прес-службі повідомили, що поліція не втручалася в акцію біля офісу телеканалу, доки її учасники не почали прориватися в будівлю.

До Шевченківського управління поліції під'їхав пожежний автомобіль з підйомником, щоб зняти з вікна будівлі активіста.

Що передувало

2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій стосовно народного депутата від партії "Опозиційна платформа - за життя" Тараса Козака і 8 компаній, які є засновниками телеканалів "112 Україна", ZIK і NewsOne.

Мовлення цих телеканалів припинено в цифровому мультиплексі і кабельних мережах в ніч на 3 лютого.

Активісти сьогодні пікетували офіс телеканалу "Наш", щоб висловити невдоволення прокремлівською політикою цього каналу. Сталися сутички з поліцейськими, було затримано кількох осіб.

Зокрема активіст Євген Карась, який раніше був лідером організації "С14", звинуватив працівників телеканалу «Наш» у розповсюдженні дезінформації й отриманні коштів з Росії.

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Автор: Дмитро Хилюк