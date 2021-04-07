Також звільнено та замінено постійного представника України при Відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві.

Президент Володимир Зеленський звільнив низку послів та представника України при Європейському Союзі.

Відповідні укази розміщені на сайті глави держави.

Так, указом №143/2021 передбачається звільнити Миколу Точицького з посади надзвичайного і повноважного посла України в Королівстві Бельгія, а також з посла у Великому Герцогстві Люксембург, представника при Європейському Союзі та Європейському співтоваристві з атомної енергії за сумісництвом.

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Указом №141/2021 передбачається звільнити Юрія Полуреза з посад посла в Об'єднаних Арабських Еміратах, Королівстві Бахрейн, постійного представника України при Міжнародному агентстві з відновлювальних джерел енергії (IRENA) за сумісництвом.

Згідно з указом №142/2021 Всеволод Ченцов звільняється з посад посла в Королівстві Нідерланди та постійного представника при Організації по забороні хімічної зброї за сумісництвом.

Крім того, указом №144/2021 Віктор Недопас звільняється з посади посла в Республіці Ірак.

Указом №145/2021 передбачається звільнити Андрія Бешту з посад посла в Королівстві Таїланд, Лаоській Народно-Демократичній Республіці та Республіці Союз М'янма за сумісництвом.

Також указом №147/2021 звільнено Вадима Вахрушева з посади посла в Королівстві Саудівська Аравія, Султанаті Оман та Єменській Республіці за сумісництвом.

Указом №146/2021 Юрій Клименко звільняється з посади постпреда України при Відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві.

Водночас, указ президента №148/2021 передбачає призначити Євгенію Філіпенко на відповідну посаду.

Усі укази датовано 6 квітня.

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Автор: Тетяна Поляковська