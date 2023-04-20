Пішов з життя український художник, скульптор, архітектор Володимир Мельниченко.

Про це повідомляється на сторінці Фонду Збереження культурної спадщини Ади Рибачук та Володимира Мельниченка у соціальній мережі Facebook. Заслуженому художнику України був 91 рік, про причини його смерті не повідомляють.

"Із сумом мусимо сповістити, що Володимир Мельніченко відправився у засвіти. Йому йшов 92-й рік. Фантастичне життя фантастичної людини добігло свого кінця. Спочивай з миром, Майстре! Кажуть, то не метеор спалахнув над Києвом вчора ввечорі, то Ада повернулася забрати свого вічного супутника…" - зазначили у Фонді.

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Що відомо про Мельниченка

Мельниченко Володимир Володимирович народився 25 лютого 1932 у Києві. Був членом Національної спілки художників України, Всеукраїнської творчої спілки "Конгрес літераторів України", Національної спілки кінематографістів України та Народної академії культури та людських цінностей (США).

Працював в художній фотографії, архітектурі, скульптурі, малярстві, графіці та монументальному мистецтві. Писав кіносценарії документальних фільмів.

Мельниченко працював у творчому тандемі зі своєю дружиною Адою Рибачук, спільні роботи вони підписували абревіатурою АРВМ. Їхні навійдоміші роботи - серія панно в інтер'єрі центрального автовокзалу та київського палацу дітей та юнацтва, Київський крематорій, міжнародний меморіальний комплекс "Биківнянські могили" та "Парк Пам'яті" на Байковій горі.

Останній створювали у 1975-1982 роках, але радянська влада постановила знищити горельєфи, бо вони "не відповідають принципам соціалістичного реалізму". Тоді дві тисячі квадратних метрів Стіни закрили шаром бетону. Композицію "Берегиня" вдалося відновити у 2021 році.

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