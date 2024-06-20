У Києві до серпня частково обмежать рух Північним мостом: що відомо

Від завтра рух обмежать у першій та частково другій смугах у напрямку з лівого на правий берег Дніпра

У Києві до 21 серпня буде частково обмежено рух Північним мостом через ремонт покриття. Про це повідомили у Київській міській держадміністрації з посиланням на КК "Київавтодор".

"Із 12:00 21 червня до 00:00 10 серпня частково обмежать рух транспорту на Північному мосту через річку Дніпро. Зокрема, у зв’язку з поточним ремонтом рух обмежать у першій та частково другій смугах у напрямку з лівого на правий берег Дніпра", - йдеться у повідомленні.

Водіїв просить враховувати обмеження під час планування маршруту.

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Проблеми з мостами в Києві

Як повідомляв УНІАН, учора у Києві стався черговий інцидент із дорожньою інфраструктурою. Цього разу обвалилася частина конструкцій Повітрофлотського шляхопроводу. Як повідомляють очевидці в соціальних мережах, на дорогу, що проходить під мостом внизу, впала частина тротуару.

У Київській міській держадміністрації згодом попередили, що через обвал конструкції рух під шляхопроводом перекрито (стик вулиць Борщагівської та Жилянської). Через подію було призупинено рух трамваїв №№ 1, 3 та рух авто вздовж трамвайної лінії.

Пізно увечері 19 червня міська влада повідомила, що рух автотранспорту вулицею Борщагівською під Повітрофлотським шляхопроводом повністю відновлено.

Роботи з розчищення автошляху та трамвайних ліній, що здійснювали рятувальники комунальної аварійно-рятувальної служби "Київська служба порятунку", повністю завершені.

Трамваї № 1, 3 почали курсувати вже сьогодні вранці.

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