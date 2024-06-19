У КМДА кажуть, що якраз хотіли почати ремонт шляхопроводу, але трохи не встигли.

У Києві черговий інцидент із дорожньою інфраструктурою. Цього разу обвалилася частина конструкцій Повітрофлотського шляхопроводу. Як повідомляють очевидці в соціальних мережах, на дорогу, що проходить під мостом, внизу впала частина тротуару.

У Київській міській держадміністрації інформацію підтвердили та повідомили, що рух під шляхопроводом доввелося перекрити – це стик вулиць Борщагівської та Жилянської.

"Затримується рух трамваїв №№ 1, 3 через обвал фрагментів пішохідної частини Повітрофлотського шляхопроводу на трамвайну лінію. Рух авто вздовж трамвайної лінії також тимчасово перекрито", – йдеться у повідомленні.

Також у міській адміністрації запевнили, що внаслідок обвалу жертв і постраждалих немає. На місці працюють відповідні міські служби, які мають якнайшвидше відновити можливість дорожнього руху.

"Ремонт шляхопроводу було заплановано розпочати у 2024 році", – зауважили в КМДА.

Інші нещодавні інциденти зі столичною інфраструктурою

Як писав УНІАН, минулого тижня Київ накрило потужною зливою. Місцями утворилися не тільки "ріки", але й невеликі фонтани посеред дороги через перепади висот у зливовій каналізації. А на вулиці Олімпійській потужним потоком води істотно пошкодило і місцями зірвало асфальт.

Також ми розповідали, що у травні прорвало трубопровід поблизу торговельного центру Ocean Plaza. Внаслідок аварії вся вулиця опинилася у воді. За словами очевидців, ймовірно стався прорив труби з нечистотами. Через прорив трубопроводу станцію метро "Либідська" закрили.

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