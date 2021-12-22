За словами жінки, працівники пошти пакують посилки в занадто великі коробки, внаслідок чого йде переплата за послуги компанії.

Клієнтка "Нової Пошти" обурилася хитрим правилом компанії. За словами жінки, через такі маніпуляції українці змушені переплачувати, а сама пошта лише збільшує свої заробітки.

Своєю скаргою Олена Тарасенко поділилася в коментарях під постом від "Нової пошти" в Facebook.

Так, компанія повідомила про те, що вигідні тарифи на деякі з послуг будуть продовжені. Однак в коментарях з'явилися незадоволені скарги від клієнтів "Нової Пошти".

Одна з клієнток поскаржилася на те, що працівники пошти пакують маленькі посилки у великі коробки, через що їй потім доводиться переплачувати за доставку. Як відомо, від габаритів посилки залежить ціна її транспортування.

"Це все добре, але якби ще працівники НП припинили пакувати кілограмові посилки в коробки в десять разів більше обсягу самої посилки, змушуючи платити клієнта за доставку повітря, ось це була б ну дуже хороша новина! Може вже вистачить заробляти таким чином, а...?!",- написала клієнтка, яка була незадоволена хитрим вчинком "Нової Пошти".

Читайте такожЗагубилися на "Новій пошті": українець повідомив про втрату тонни горіхівПредставники компанії відповіли на гнівний коментар жінки й вказали, що вона відправляла взуття у фірмовій коробці, а її потрібно додатково упаковувати в пакет або ще одну коробку. Однак така відповідь не сподобався клієнтці. Вона написала, що ціна пересилання склала 80 гривень, така вартість їй не сподобалася.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що клієнтка "Нової Пошти" обурилася якістю доставки й показала фото. "Видно сильно по машинах нещасну коробку кидали, тому що виглядає вона вся не дуже, а з однієї зі сторін взагалі сумно", - написала вона.

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