Горе-блогери принесли з собою пляшку з чаєм, щоб розбити її в магазині заради відосіка в TikTok.

Підліток-тiк-токер, який нібито розбив пляшку елітного віскі в одному з магазинів, вибачився за свій вчинок. Як виявилося, вибачатися було нема за що, адже ця історія фейк.

Відповідне відео з'явилося в одному з Telegram-каналів.

За словами блогера, йому соромно за свій вчинок, але у нього немає грошей, щоб її оплатити.

"Я прошу вибачення за те, що ми розбили пляшку. Я це все знімав на відео - мені дуже, дуже соромно. У мене, на жаль, немає грошей, щоб оплатити цю пляшку. Вибачте мені, будь ласка - я більше не буду" , - заявив горе тік-токер.

При цьому блогер плакав на камеру.

Ось тільки в магазині в коментарі APnews розповіли, що історія з розбитою пляшкою віскі за 7500 доларів Glen Grant Rare vintage 1948 - фейк. Хлопець зі своїм другом принесли в пляшці чай.

"Це все неправда. Хлопці прийшли зі своєю пляшкою чаю і попросили її розбити, щоб зняти відео. Поруч були сомельє та охорона. Нічого робити не будемо - це ж діти, що з них взяти. До того ж на нас ця історія ніяк не позначається", - підсумувала менеджер.

Як раніше повідомляв УНІАН, 21-річна зірка TikTok з Польщі Марта Рентел стала першою у світі людиною, яка продала свою "віртуальну любов" у вигляді незамінного токена.

Автор: Анастасія Горбачова