На прикладі одного з військкомів у командуванні пояснили, який бойовий шлях проходять працівники ТЦК.

В Оперативному командуванні Захід розвінчали поширений міф про те, що "в ТЦК служать по знайомству, за гроші або родичі генералів".

Свою історію про службу в ТЦК розповів воїн Володимир Маліцький з Херсонської області. Після окупації дому чоловіку вдалось вибратись звідти. Він добрався до Чернівців та прийшов до ТЦК добровольцем.

Після навчального центру Володимир потрапив на службу у 14-й омбр імені князя Романа Великого. Під час виконання бойових завдань воїн отримав два поранення. Після цього його перевели на службу в Чернівецький ТЦК.

"Перше поранення було у Балаклійському районі Харківської області, друге - Бахмутський район, Берестове. Контузії, сідаліщний нерв пошкодило. На фронт добровольцем сам прийшов, точніше приїхав з окупованої території Херсона, щоб воювати", - розповів воїн.

"Більшість військовослужбовців ТЦК з бойовим досвідом та мають поранення. Історія Володимира - це не виключення, а правило. Перевіряйте інформацію. І не ведіться на ворожу пропаганду!" - закликали в ОК Захід.

Мобілізація в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, повістка – це передусім виклик в ТЦК для уточнення даних про людину, а не "дорога на нуль". Її основна мета полягає в тому, щоб люди прийшли й оновили свою особисту інформацію. Раніше в ТЦК розвінчали один з топ-міфів про мобілізацію.

Голова ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко розповів, що Наразі в Україні готові йти воювати близько 2,5 млн чоловіків. Зокрема, Онлайн було опитано 400 чоловіків, з них 48% сказали, що не готові йти до війська, майже 35% - навпаки, готові, а 17% респондентів важко було відповісти.

Речник Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) майор Роман Істомін пояснив, що громадянину, який не прибув за бойовою повісткою, загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років.

Вас також можуть зацікавити новини: