У разі отримання повістки варто відвідати ТЦК для підтвердження наявності інвалідності.

Повістка – це передусім виклик в ТЦК для уточнення даних про людину, а не "дорога на нуль". Її основна мета полягає в тому, щоб люди прийшли й оновили свою особисту інформацію.

Як повідомляє Житомирський ТЦК та СП, у соцмережах поширюють претензії щодо того, що повістки вручають чоловікам з інвалідністю.

"Однак якщо чоловік отримав інвалідність після приписки до призовної дільниці або взагалі не стоїть на обліку в ТЦК, то там про його інвалідність знати не можуть", - пояснюють в регіональному ТЦК.

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Зазначається, що такі випадки регламентуються Постановою міністра оборони №1487 від 30 грудня 2022 року, де і вказано, що у разі зміни персональних даних (наприклад, шлюб, зміна стану здоров’я, народження дитини тощо) військовозобов’язані чоловіки мають протягом 7 днів повідомити про це ТЦК. Тобто якби чоловіки вчасно звертались до ТЦК, таких випадків було б значно менше. До речі, військовий облік ведеться також у місцевих радах, ЦНАПах та на підприємствах, де чоловіки працюють, тобто інформацію потрібно подавати й туди.

Також зазначається, що великий шматок роботи ТЦК займає надання відстрочок від мобілізації для тих, хто має відповідні документальні підстави. Тому тут постійно нагадують чоловікам приходити та отримувати таку відстрочку, щоб спростити ведення обліку для центру комплектування, а собі життя.

"Та й навіть після визнання військово-лікарською комісією придатними до військової служби чоловіки не вирушають одразу на фронт. Якщо людина не проходила військову службу раніше, її відправляють до одного з навчальних центрів. Якщо ж досвід служби є, то вона може проходити навчання та злагодження вже у військовій частині, яка зацікавлена у такому фахівці", - пояснили в ТЦК.

Мобілізація в Україні - скільки чоловіків готові воювати

Голова ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко розповів, що Наразі в Україні готові йти воювати близько 2,5 млн чоловіків. Зокрема, Онлайн було опитано 400 чоловіків, з них 48% сказали, що не готові йти до війська, майже 35% - навпаки, готові, а 17% респондентів важко було відповісти.

Речник Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) майор Роман Істомін пояснив, що громадянину, який не прибув за бойовою повісткою, загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років.

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