В Закарпатському ОТЦК проводять службову перевірку щодо можливого факту побиття їх майором жінки військовослужбовця.

В поліції Закарпаття проводять досудове розслідування у справі щодо нанесення в Ужгороді жінці військовослужбовця тілесних ушкоджень співробітником Закарпатський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомляє Відділ комунікації поліції в Закарпатській області.

Зазначається, що дізнавачі Ужгородського районного управління поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом побиття жінки військовослужбовця.

"Фігурантом справи є співробітник ТЦКСП, який на момент вчинення кримінального проступку перебував у стані алкогольного сп’яніння. В поліції готують матеріали для повідомлення йому про підозру". Йдеться в повідомленні.

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В поліції зазначають, що 25 червня на спецлінію "102" надійшло повідомлення про те, що на одній із вулиць Ужгорода невідомий чоловік вчинив конфлікт з військовослужбовцем та його дружиною, наніс тілесні ушкодження жінці, після чого втік з місця події.

Правоохоронці поспілкувалися з потерпілими та з’ясували, що фігурант спочатку вчинив сварку з подружжям в приміщенні магазину, потім наздогнав пару на вулиці та кілька разів вдарив жінку в область голови та обличчя.

"Окрім цього поліцейські опитали двох свідків та опрацювали відео з найближчих камер спостереження. Однак та місцевість, де відбувалася подія, не охоплюється жодною із них", - сказано в повідомленні.

Співробітники поліції встановили, що нападником є 55-річний місцевий житель, працівник ТЦКСП. Його розшукали та доставили до районного управління поліції. "Під час проведення процедури освідування було встановлено, що фігурант перебуває в стані алкогольного сп’яніння", - повідомляють правоохоронці.

Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України, тобто Умисне легке тілесне ушкодження.

В поліції зазначають, що наразі у справі проводяться необхідні слідчі дії. Також призначено проведення судово-медичної експертизи для встановлення ступеня важкості завданих потерпілій тілесних ушкоджень.

В поліції готують матеріали для повідомлення зловмиснику про підозру. Відповідно до санкції статті йому загрожує від штрафу до виправних робіт на строк до одного року.

В Закарпатському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки проводять службову перевірку щодо можливого факту побиття їх майором жінки військовослужбовця.

Про це повідомляє у Закарпатський ОТЦК та СП у Facebook, реагуючи на інформацію в ЗМІ та соцмережах про можливе побиття їх п’яним військовослужбовцем жінки військовослужбовця в Ужгороді.

"Щодо даного випадку призначено службову перевірку за результатами якої буде прийнято однозначне та справедливе рішення, про що буде повідомлено додатково", - сказано в повідомленні.

При цьому наголосили, що суворо засуджують будь-якого роду фізичне насилля, особливо в стані алкогольного спʼяніння та має "нульову толерантність до людей які скоюють такі вчинки, а надто до військовослужбовців"

В Закарпатському ОТЦК та СП запевняють, що здійснять усі необхідні заходи і у найкоротші терміни буде встановлено подробиці та прийнято усі необхідні рішення.

Побиття майором ТЦК жінки в Ужгороді - деталі

Нещодавно п'яний працівник військкомату в Ужгороді побив дружину військового та втік. Про це повідомила сама жінка. За її словами, нападник – Варі Костянтин Володимирович, майор ОТЦК. Він спочатку пристав до пари в магазині, а коли ті вийшли і збиралися викликати поліцію – накинувся на жінку, вдарив її кулаком у щелепу, у скроню і втік.

У межах перевірки роботи ТЦК та СП в усіх регіонах України готові реагувати на кожний подібний інцидент, повідомив перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк.