Він зауважує, що по цьому законопроекту ще необхідно буде провести обговорення.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк розповів, чи буде голосування за законопроект про мобілізацію у нинішньому вигляді.

Про це він сказав в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо законопроекту про мобілізацію і чи будуть в парламенті голоси за нього у нинішньому вигляді.

Подоляк зауважив, що війна "потребує правильного юридичного оформлення, і щодо мобілізаційних процесів".

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"Тому що той закон, який сьогодні використовується, не відповідає нинішнім реаліям", - сказав він і додав, що це дуже добре, що наразі відбувається дискусія з цього питання, тому що в цей закон необхідно внести юридичні зміни - через відповідний законопроект.

"Чи буде він в такому вигляді - ні. Безумовно. Для того і вноситься певний законопроект - для обговорення. Після того, як буде все враховано, будуть внесені відповідні зміни, ми отримаємо з вами більш-менш оптимальний законопроект, який враховує, що в нас довга, масштабна, інтенсивна війна. І Російська Федерація не буде десь там зупинятись, вона буде тиснути, поки не програє цю війну".

Радник керівника ОП додав, що йому подобається, що в демократичному суспільстві все це обговорюється.

"Попри те, що традиційно для України спочатку багато хейту, багато хайпу, багато токсичності, багато скандалів і так далі, але поступово, побачите, цей законопроект буде обговорено і врегульовано так, щоб там були відповідні правильні нормативні позиції. Після цього, безумовно, парламент буде його голосувати в першому, другому читанні, і будемо мати новий закон про мобілізацію", - сказав він.

Водночас він підкреслив, що в Україні йде велика війна, і вона не зупиниться, тому що "хтось щось не хоче робити", і всі мають це усвідомлювати.

"Не буде такого, що "ми не хочемо", і тому Росія зупиниться там, де вона сьогодні знаходиться. В будь-якому випадку, якщо Росія не програє цю війну, вона захоче встановити тут окупаційний режим з відповідними трагічними наслідками для багатьох, для десятків чи сотень тисяч громадян України. Треба це усвідомити", - додав радник голови ОП.

Законопроект про мобілізацію - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 25 грудня Кабінет міністрів України вніс до Верховної Ради законопроект про вдосконалення мобілізації та військового обліку. Якщо його ухвалять, в Україні, зокрема зникне таке поняття як "обмежено придатний": будуть лише придатні та непридатні до служби.

Згодом перший заступник голови ВР Олександр Корнієнко заявив, що законопроект про зміни до мобілізації буде ухвалений з компромісами. Зокрема, він заявив, що перед винесенням на голосування запропонований документ мають обговорити за участі щонайменше трьох найважливіших стейкхолдерів - Генерального штабу Збройних сил України, профільних комітетів ВР та представників Міністерства фінансів.

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