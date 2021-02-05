У Києві прогнозують ожеледицю / фото УНІАН

Учнів столичних шкіл закликають сьогодні не йти на уроки через погіршення погоди в місті.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Департаменту освіти і науки КМДА у Facebook, де чиновники звертаються до батьків.

"5-го лютого очікується погіршення погодних умов: зниження температури повітря, ожеледиця, сильні пориви вітру. Школи Києва працюватимуть. Проте пропонуємо вам, якщо є така можливість, залишити дітей вдома. Педагогічні колективи зорієнтовані організувати освітній процес у змішаному форматі", - зазначили в Департаменті.

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Там пояснюють, що зменшення навантаження на автомобільний трафік дасть можливість ефективно працювати комунальним службам. 

Погода в Києві 5 лютого

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Автор: Юрій Годован