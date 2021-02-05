Учнів столичних шкіл закликають сьогодні не йти на уроки через погіршення погоди в місті.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці Департаменту освіти і науки КМДА у Facebook, де чиновники звертаються до батьків.
"5-го лютого очікується погіршення погодних умов: зниження температури повітря, ожеледиця, сильні пориви вітру. Школи Києва працюватимуть. Проте пропонуємо вам, якщо є така можливість, залишити дітей вдома. Педагогічні колективи зорієнтовані організувати освітній процес у змішаному форматі", - зазначили в Департаменті.
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Там пояснюють, що зменшення навантаження на автомобільний трафік дасть можливість ефективно працювати комунальним службам.
Погода в Києві 5 лютого
- Згідно з прогнозом, вночі температура впаде до -12°, а вдень стовпчики термометрів покажуть -5°. Весь день буде спостерігатися хмарність.
- Вчора ввечері киян та гостей столиці попередили про ожеледицю та сильні пориви вітру. Комунальники почали обробку доріг
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