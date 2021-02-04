Надвечір у Києві очікується ожеледиця та сильні пориви вітру, комунальники почали обробку доріг

У КМДА дали поради пішоходам та водіям про те, як убезпечити себе під час ожеледиці.

У Києві очікується ожеледиця / фото УНІАН, Чузавков Сергій

До кінця доби 4 лютого та протягом 5 лютого в Києві очікується ожеледь, на дорогах - ожеледиця, пориви вітру 15-20 м/с.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація з посиланням на Український гідрометцентр.

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Таким погодним умовам надано I рівень небезпечності, жовтий.

У КМДА заявили, що для профілактики ожеледиці КК «Київавтодор» обробляє дороги і тротуари столиці протиожеледними матеріалами.

Для уникнення травматизму Департамент муніципальної безпеки закликає киян бути обережними, пересуваючись містом, і рекомендує дотримуватись рекомендацій під час ожеледиці.

Поради водіям:

Потрібно дотримуватися швидкісного режиму, дистанції та відмовитися від ризикованих маневрувань, які при несприятливих погодних умовах можуть привести до створення аварійних ситуацій;

При наближенні до пішохідних переходів та місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму;

Не забувайте увімкнути габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі;

В умовах погіршення погодних умов із інтенсивним випадінням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами.

Поради пішоходам:

Ходіть не поспішаючи, ноги злегка розслабте і трохи зігніть у колінах, та ступайте на всю підошву;

Не тримайте руки в кишенях - це збільшує можливість не тільки падіння, але і важких травм, особливо переломів та струсів мозку. Розмахуйте руками в такт ходьби - так краще утримати рівновагу;

При порушенні рівноваги під час ходьби в ожеледицю - спробуйте швидко присісти, це найбільш реальний шанс утриматися на ногах;

Будьте уважні й на тротуарі - автомобіль може занести або водій може вчасно не загальмувати;

Враховуйте, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується у 4-5 рази.

Прогноз погоди в Києві на 5 лютого від Наталки Діденко

У Києві завтра, 5 лютого, буде дуже слизько. Похолодання сприятиме посиленню ожеледиці, ситуація на дорогах та тротуарах ускладниться.

Без опадів. Похолодає найближчої ночі до -5°...-7°, вдень у п'ятницю очікується -3°...-5°.