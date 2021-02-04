Надвечір у Києві очікується ожеледиця та сильні пориви вітру, комунальники почали обробку доріг
У КМДА дали поради пішоходам та водіям про те, як убезпечити себе під час ожеледиці.
До кінця доби 4 лютого та протягом 5 лютого в Києві очікується ожеледь, на дорогах - ожеледиця, пориви вітру 15-20 м/с.
Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація з посиланням на Український гідрометцентр.
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Таким погодним умовам надано I рівень небезпечності, жовтий.
У КМДА заявили, що для профілактики ожеледиці КК «Київавтодор» обробляє дороги і тротуари столиці протиожеледними матеріалами.
Для уникнення травматизму Департамент муніципальної безпеки закликає киян бути обережними, пересуваючись містом, і рекомендує дотримуватись рекомендацій під час ожеледиці.
Поради водіям:
- Потрібно дотримуватися швидкісного режиму, дистанції та відмовитися від ризикованих маневрувань, які при несприятливих погодних умовах можуть привести до створення аварійних ситуацій;
- При наближенні до пішохідних переходів та місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму;
- Не забувайте увімкнути габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі;
- В умовах погіршення погодних умов із інтенсивним випадінням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами.
Поради пішоходам:
- Ходіть не поспішаючи, ноги злегка розслабте і трохи зігніть у колінах, та ступайте на всю підошву;
- Не тримайте руки в кишенях - це збільшує можливість не тільки падіння, але і важких травм, особливо переломів та струсів мозку. Розмахуйте руками в такт ходьби - так краще утримати рівновагу;
- При порушенні рівноваги під час ходьби в ожеледицю - спробуйте швидко присісти, це найбільш реальний шанс утриматися на ногах;
- Будьте уважні й на тротуарі - автомобіль може занести або водій може вчасно не загальмувати;
- Враховуйте, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується у 4-5 рази.
Прогноз погоди в Києві на 5 лютого від Наталки Діденко
У Києві завтра, 5 лютого, буде дуже слизько. Похолодання сприятиме посиленню ожеледиці, ситуація на дорогах та тротуарах ускладниться.
Без опадів. Похолодає найближчої ночі до -5°...-7°, вдень у п'ятницю очікується -3°...-5°.
- Вінниця+5°... -6°
- Дніпро+6°... -4°
- Донецьк+9°... +2°
- Житомир+6°... -7°
- Запоріжжя+8°... -2°
- Івано-Франківськ+12°... -3°
- Київ+4°... -8°
- Кропивницький+3°... -5°
- Луганськ+10°... +5°
- Луцьк+5°... -7°
- Львів+7°... -4°
- Миколаїв+7°... -2°
- Одеса+8°... -1°
- Полтава+3°... -7°
- Рівне+6°... -8°
- Сімферополь+12°... 0°
- Суми+2°... -9°
- Тернопіль+7°... -4°
- Харків+5°... -5°
- Херсон+9°... -1°
- Хмельницький+7°... -5°
- Черкаси+3°... -8°
- Чернігів+3°... -9°
- Чернівці+13°... -2°