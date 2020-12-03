Дівчина провела в Київському СІЗО вже 2,5 роки.

У Києві сирота Христина Антонова, яку засудили до восьми років ув’язнення за розбій, стверджує, що після затримання 2,5 роки тому двоє поліцейських Святошинського РОВД погрожували їй фізичним насильством та сфальсифікували докази, підкинувши таблетки.

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Весь цей час дівчина перебуває у СІЗО, а суд розглядає апеляцію на вирок. Перше судове слухання по апеляції має відбутись 24 грудня.

«Це було в травні, рівно 2,5 роки тому. Христина знайшла в столичному парку трьох молодих людей, які знаходились на траві, в майже непритомному стані (як пізніше показала судмедекспертиза – в стані сильного отруєння сурогатним алкоголем). Христина зі свого мобільного телефону викликала швидку і поліцію… Приїхала поліція і запідозрила дівчину в крадіжці мобільних телефонів, оскільки один з потерпілих сказав, що в нього немає його мобільного та інших особистих речей. Потерпілий сказав поліції, що нібито Христина може бути причетна до крадіжки його майна. Патрульні затримали дівчину і доставили її в Святошинське РОВД», - написав захисник.

За його словами, у відділку затриману допитували із застосуванням психологічного насильства та без адвоката вимагали написати «явку з повинною» по розбою, а також підкинули якісь таблетки: «зокрема, Христина стверджує що їй погрожували «пустити по кругу» в Святошинському РОВД, і інші аналогічні речі казали мінімум двоє співробітників МВС».

«Затримана – кругла сирота, і виросла в дитячому будинку, батьків у неї немає, і цілком очевидно що за рахунок неї «нова чесна» поліція і прокуратура просто роблять собі показники розкриваємості. Поки слєдаки Святошинського РОВД отримують премії за високі показники по «розкриттю» тяжких злочинів, дівчина провела в Київському СІЗО вже 2,5 роки. І кінця і краю цьому свавіллю немає», – додав Олег Веремієнко.

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Автор: Катерина Шварц