Про яблуко мріяв два роки: помер звільнений з полону Дмитро Шаповалов

Прощання з Дмитром відбудеться 13 червня в селі Йосипівка Козятинського району.

На Вінниччині пішов з життя військовослужбовець Дмитро Шаповалов, який був звільнений з російського полону 26 квітня 2023 року. Про це повідомила представниця регіонального Координаційного штабу Юлія Павлюк.

"Зупинилося серце молодого героя… Щирі співчуття рідним", — написала Павлюк в Instagram, підтвердивши трагічну звістку.

Прощання з Дмитром відбудеться 13 червня в селі Йосипівка Козятинського району.

Координаційний штаб оприлюднив зворушливе відео з моменту обміну, коли боєць після року полону вперше скуштував яблуко зі словами: "Я про нього рік мріяв".

Історія Дмитра Шаповала

Дмитро Ігорович Шаповалов — захисник України, серед 44 осіб, звільнених з російського полону 26 квітня 2023 року в рамках масштабного обміну, що проходив у Стамбулі.

Його обмін став результатом тривалих переговорів між Україною і Росією через Координаційний штаб з питань військовополонених, який також оприлюднив зворушливе відео моменту звільнення: Дмитро скуштував яблуко й зізнався, що "мріяв про нього рік".

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