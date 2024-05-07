У КМВА розповіли про безпеку, додатковий транспорт та роботу кладовищ.

У Київській міській військовій адміністрації розповіли про особливості поминальних днів в столиці, які цьогоріч припадають на 12-15 травня.

Біля кладовищ в ці дні буде посилена охорона, уточнив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко. Він наголосив, що поминальні дні - це важлива традиція для вшановування рідних, близьких, усіх тих, кого з нами вже немає. Водночас чиновник нагадав:

"Війна триває і ворог не припиняє наносити ракетні удари ані на день. Навіть у світлий день Великодня росіяни атакували мирні українські міста. Тому прошу зважати на існуючі небезпеки і загрози". Відео дня

Попко закликав тих, хто піде на кладовища, приділити максимум уваги власній безпеці. "Не створюйте скупчення, максимально обмежте час свого перебування на цвинтарі, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. За потреби - звертайтеся до правоохоронців. Вони чергуватимуть біля усіх кладовищ", - наголосив Попко.

За його словами, у поминальні дні для забезпечення порядку і безпеки будуть залучені загалом близько 1400 співробітників поліції, муніципальної охорони та Нацгвардії.

В КМВА нагадують, що перевірка і розмінування місць поховань була здійснена минулоріч. Також зазначають, що під час поминальних днів у столиці будуть запущені додаткові маршрути громадського транспорту до місць поховання, зокрема, майже півтори сотні автобусів, які курсуватимуть від станцій метро до цвинтарів.

Поминальні дні на Київщині - влада запустить додатковий транспорт

У столиці під час поминальних днів 12-15 травня Департамент транспортної інфраструктури КМДА організує додатковий транспорт на маршрутах, що проходять поблизу міських кладовищ. Їхній перелік затверджено відповідним розпорядженням Київського міського голови.

12 травня буде заборонений заїзд автотранспорту на вул. Крайня, крім автобусів великої місткості, спеціалізованих автомобілів бригад екстреної (швидкої) допомоги та оперативних транспортних засобів.

Крім того, профільні служби розпочали підготовку міських кладовищ до проведення поминальних днів. Зокрема, заплановано облаштувати 460 військових поховань і меморіалів, очистити від сміття майже 558 га територій, вивезти 3 919 куб. м сміття, зняти аварійні, а також кронувати та позбавити від омели 149 дерев, підготувати та запустити понад 67 км поливальних водопроводів, відремонтувати та пофарбувати 110 контейнерів для сміття, огорожі, ворота, хвіртки, арки, фасади, бордюри, громадські вбиральні.

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