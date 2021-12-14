Протиправну діяльність організували двоє мешканців столиці.

У ході слідчо-оперативних дій у Києві правоохоронцями було викрито схему незаконного одержання міжнародних свідоцтв про вакцинацію від COVID-19. За гроші ділки пропонували оформити відповідні медичні документи без фактичного проведення щеплень.

За попередніми даними, "прибуток" зловмисників становив понад 5 млн грн щомісяця, - повідомляють у прес-службі СБУ.

Наразі це найбільша за кількістю виготовлених COVID-фальшивок мережа в Україні.

Читайте такожВиготовляли техпаспорти на викрадені авто та фальсифіковані водійські права: СБУ викрила підпільний "сервісний центр МВС" (фото, відео)"Встановлено, що протиправну діяльність організували двоє мешканців столиці. Для реалізації схеми вони залучили декількох керівників медзакладів та 6 сімейних лікарів із різних регіонів країни", - повідомляють правоохоронці.

За різні суми грошей зловмисники вносили дані "клієнтів" до електронної системи eHealth для подальшого завантаження до Єдиного порталу державних послуг "Дія". Для передачі "списків" на оформлення фіктивних документів та грошей організатори використовували посередників.

За матеріалами СБУ, вирішується питання щодо повідомлення організаторам схеми про підозру у вчиненні злочину та обрання судом міри запобіжного заходу.

У межах кримінального провадження триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин незаконної діяльності й притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до неї.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко розповів про новий метод виманювання коштів, який з'явився напередодні старту програми "єПідтримка".

За словами Ляшка, зловмисники намагаються отримати дані українців, надсилаючи повідомлення від імені МОЗ. Міністр нагадав, що гроші за вакцинацію українці отримуватимуть через "Дію", тож немає потреби передавати персональні дані.

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Автор: Екатерина Малюга