Серед вилученого вибухові пристрої на основі тротилу, а також вогнепальна зброя з глушниками.

Під час слідчо-оперативних дій у Київській області співробітники Служби безпеки викрили підпільний цех із виготовлення засобів ураження - вибухівки.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Серед вилученого - вибухові пристрої на основі тротилу, а також вогнепальна зброя з глушниками. Перевіряється інформація щодо можливого використання засобів ураження для вчинення терактів.

Слідство встановило, що протиправну діяльність організував місцевий житель, який раніше вже був засуджений за виготовлення саморобної вибухівки. Підпільну зброярню обладнав на території власного домоволодіння в одному з населених пунктів поблизу столиці.

Читайте такожХотів розігнати невакцинованих: в Одесі "депутат" розпилив у ресторані газ - соцмережіЗа попередніми даними, готову продукцію він планував реалізувати через особисті зв’язки у кримінальних колах.

Також в повідомленні йдеться, що під час обшуків за місцем проживання зловмисника правоохоронці виявили

велику кількість тротилу та інших вибухонебезпечних речовин;

компоненти для виготовлення саморобних вибухових пристроїв;

бойові гранати із запалами;

10 одиниць вогнепальної зброї з глушниками;

майже 2 тисячі набоїв різного калібру;

комплектуючі до вогнепальної зброї;

станкове та спеціалізоване лабораторне обладнання.

Вилучені засоби ураження направлено на експертизу.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України зловмиснику планують повідомити про підозру у вчиненні злочину та обрати міру запобіжного заходу.

Як повідомляв УНІАН, раніше на Рівненщині викрили підпільний збройний цех. Там виробляли боєприпаси, травматичну зброю та переробляли останню на бойову.

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Автор: Дмитро Хилюк